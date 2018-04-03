Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове.

"Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Кемерово. Выражаю соболезнования всем нашим российским друзьям", - сказал Эрдоган на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов России и Турции.

25 марта произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей.