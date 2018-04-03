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Google подтвердил, что YouTube помечает контент российских каналов с госфинансированием

Общество
3 апреля, 20:37 UTC+3

Отмечается, что такое решение было принято в рамках работы компании "по обеспечению большей прозрачности контента"

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Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Американская компания Google подтвердила, что принадлежащий ей сервис YouTube приступил к маркировке контента государственных российских телеканалов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"Как часть наших усилий по обеспечению большей прозрачности контента, мы начали добавлять пометки рядом с контентом каналов, получающих государственное финансирование", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились скриншоты видеоконтента холдинга ВГТРК в иностранном сегменте YouTube, сопровождавшиеся пометкой "ВГТРК полностью или частично финансируется российским правительством". При этом данная надпись в российском сегменте YouTube отсутствует.

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