Google подтвердил, что YouTube помечает контент российских каналов с госфинансированием

ТАСС, 3 апреля. Американская компания Google подтвердила, что принадлежащий ей сервис YouTube приступил к маркировке контента государственных российских телеканалов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"Как часть наших усилий по обеспечению большей прозрачности контента, мы начали добавлять пометки рядом с контентом каналов, получающих государственное финансирование", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились скриншоты видеоконтента холдинга ВГТРК в иностранном сегменте YouTube, сопровождавшиеся пометкой "ВГТРК полностью или частично финансируется российским правительством". При этом данная надпись в российском сегменте YouTube отсутствует.