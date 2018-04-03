Соцсети могут обязать удалять информацию, идущую "под видом достоверных сведений"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских перевнесли в нижнюю палату законопроект, касающийся распространения в социальных сетях недостоверной информации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Боярского.

Парламентарий, слова которого приводит пресс-служба, напомнил, что летом прошлого года им и его коллегой был внесен законопроект, в котором речь шла об ответственности владельцев социальных сетей за распространение противоправной и недостоверной информации. Этот документ, в частности, обязывал иностранных операторов социальных сетей создать на территории РФ свое представительство и предписывал им "ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя соцсети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления".

"Воспользовавшись правом изменения текста законопроекта до его рассмотрения в первом чтении, мы всесторонне проработали его с экспертами, постарались учесть критику и замечания, поступившие в адрес законопроекта в части жизнеспособности и реальности его применения", - проинформировал Боярский. По его словам, он счел "необходимым и своевременным" вернуться к обсуждению законопроекта после трагических событий в Кемерове, которые сопровождались "массовым вбросом искаженной и недостоверной информации".

"В случае обнаружения фактов распространения в публичной сети общественно значимой информации под видом достоверных сведений законопроектом предлагается принимать меры по их удалению, в том числе по решению соответствующего государственного органа", - охарактеризовал депутат новеллу перевнесенного законопроекта.

Ранее на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, которым позволяется ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.