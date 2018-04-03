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ВГТРК не видит проблем в спецмаркировке своего контента со стороны YouTube

Общество
3 апреля, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее видеосервис приступил к специальной маркировке контента государственных российских телеканалов

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Решение американской компании Google по маркировке контента российских государственных каналов в принадлежащем ей сервисе YouTube не было самостоятельным, при этом пометки послужат знаком качества для американских зрителей. Такое мнение в беседе с ТАСС во вторник высказал начальник службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский.

Ранее пресс-служба Google подтвердила ТАСС, что принадлежащий ей сервис YouTube приступил к маркировке контента государственных российских телеканалов.

"Очевидно, это не самостоятельное решение Google, может быть, недружественное отношение, как говорят в правительстве, со стороны наших заокеанских партнеров таким образом требует помечать контент", - сказал он. При этом собеседник агентства заметил, что метка видна только тем пользователям, которые заходят с американских IP-адресов.

Коробков-Землянский также отметил, что в маркировке контента государственного российского холдинга "нет ничего страшного". "Для многих зрителей - это определенный знак качества", - заметил он, сравнив надпись со значком верификации и доказательством того, что информация каналов ВГТРК в YouTube проверенная и получена из официальных источников.

Ранее в СМИ появились скриншоты видеоконтента холдинга ВГТРК в иностранном сегменте YouTube, сопровождавшиеся пометкой "ВГТРК полностью или частично финансируется российским правительством". Сообщается также, что аналогичные пометки сопровождают контент канала RT. При этом данные надписи в российском сегменте YouTube отсутствуют.

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