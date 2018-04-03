В Башкирии направят около 14 млрд рублей на строительство 10 новых объектов медицины

УФА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Башкирии запустили программу строительства более десятка новых объектов здравоохранения общей стоимостью около 14 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам глава республики Рустэм Хамитов. Источником финансирования станут средства, перечисленные в марте в бюджет Башкирии нефтяной компанией "Башнефть" в виде налога на прибыль.

"Мы начинаем новую программу по строительству объектов здравоохранения. Она включает в себя более 10 объектов. Суммарно они потребуют порядка 13-14 млрд рублей в ближайшие 2,5 года", - сказал он.

В числе самых значимых и больших объектов, по словам главы региона, - палатный корпус в онкологическом диспансере и новый корпус площадью 35 тыс. кв. м в кардиоцентре в Уфе, две детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах, хирургические корпуса в Октябрьском и Учалах. Также планируется строительство новой поликлиники в Республиканской клинической больнице имени Куватова, нового корпуса в Инфекционной клинической больнице, нового корпуса роддома №3 в Уфе.

Говоря об источнике финансирования этих проектов, Хамитов уточнил, что упомянутая прибыль "Башнефти" образовалась в результате перечисления на ее счет 100 млрд рублей корпорацией АФК "Система" в рамках исполнения мирового соглашения с "Роснефтью". "Налог на прибыль составил 16,5 млрд рублей. На прошлой неделе мы эти ресурсы получили", - сказал ранее во вторник журналистам глава Башкирии.

Республика владеет 25% плюс одна акция в уставном капитале "Башнефти", 57,7% уставного капитала компании контролирует "Роснефть".