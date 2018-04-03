Более 8,3 тыс. проектов допущены к этапу экспертизы в рамках конкурса на гранты президента

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 9 тыс. проектов поступили на первый в 2018 году конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО), более 8,3 тыс. из них допущены до этапа независимой экспертизы. Об этом говорится в сообщении Фонда президентских грантов, поступившем в ТАСС по итогам прошедшего во вторник заседания объединенного экспертного совета, на котором были рассмотрены результаты проверки проектов на соблюдение требований положения о конкурсе.

"Всего на независимую экспертизу направлены 8 тыс. 357 из 9 тыс. 175 представленных на конкурс проектов", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что "по решению совета, 738 проектов не были допущены до дальнейшего рассмотрения из-за выявленных нарушений", еще 80 проектов были отозваны заявителями.

При этом в фонде обратили внимание, что "процент проектов, не соответствующих условиям конкурса, снизился по сравнению с прошлым годом". Так, если в 2017 году на первом конкурсе до рассмотрения экспертами не допустили 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе - 8,9%, то сейчас этот показатель составил 8%, причем большая часть отклоненных проектов подана в последний день.

В фонде также проинформировали, что объединенный экспертный совет увеличил сообщество экспертов конкурса до 802 профильных специалистов, общественных деятелей, ученых.

Активные регионы

Согласно данным фонда, самым активным регионом по количеству поданных на этот конкурс проектов, не считая Москву и Санкт-Петербург, оказалась Волгоградская область - от нее в фонд поступило 404 проекта. На втором месте - Татарстан с 359 проектами, на третьем - Башкортостан с 310 проектами.

"Количество проектов, представленных на конкурс из регионов (не из Москвы и Санкт-Петербурга), составило 7 тыс. 363, что оказалось больше даже по сравнению с самым рекордным по показателям вторым конкурсом прошлого года (тогда таких проектов было 7 тыс. 272 или 76,2%, сейчас - 80,3%)", - указывается в сообщении фонда.

Итоги конкурса будут подведены до 1 июня.

Годовщина работы фонда

Заседание совета совпало с первой годовщиной деятельности Фонда президентских грантов.

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год они организовывались несколькими операторами, в год проводилось по четыре конкурса. 3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил администрирование грантов на развитие гражданского общества единому оператору - Фонду президентских грантов, подотчетному координационному комитету. В координационный комитет вошли известные общественные деятели, представители науки, культуры, а также руководители прежних операторов грантов.

В прошлом году фондом были проведены два конкурса по распределению грантов почти на 7 млрд рублей. В общей сложности, с учетом завершившегося приема заявок, в нынешнем году на три конкурса были поданы 25 тыс. 241 проект от 13 тыс. 796 НКО, из которых 8 тыс. 303 ранее не участвовали в конкурсах прежних операторов грантов.

В 2018 году субсидии для предоставления грантов некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, составят более 8 млрд рублей. Конкурсы проводятся по 13 (в прошлом году - по 12) направлениям деятельности.