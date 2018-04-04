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Путин провел телефонный разговор с патриархом Варфоломеем

Общество
4 апреля, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Патриарх Константинопольский поздравил российского президента с победой на выборах, а также с наступающими пасхальными праздниками

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в ходе визита в Турцию телефонный разговор с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Патриарх Константинопольский поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, а также с наступающими пасхальными праздниками.

"Глава российского государства передал Варфоломею I наилучшие пожелания Патриарха московского и всея Руси Кирилла и выразил особую признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира", - отмечается в сообщении.

Была отмечена также активная общественная и благотворительная деятельность Константинопольского Патриарха, в частности большой вклад в создание условий для удовлетворения религиозных потребностей представителей русскоязычной общины в Турции.

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