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Досрочный этап ЕГЭ завершится экзаменами по обществознанию и литературе

Общество
4 апреля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Планируется, что тестирование напишут свыше 23 тыс. человек

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ТАСС, 4 апреля. Досрочный период сдачи госэкзаменов завершается в среду ЕГЭ по обществознанию и географии, которые напишут в общей сложности свыше 23 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявление на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) досрочного периода по обществознанию и литературе подали свыше 23 тыс. человек. 4 апреля работу будут писать, в основном, выпускники прошлых лет", - отметили в пресс- службе, уточнив, что свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 апреля 2018 года.

ЕГЭ по обществознанию досрочного периода планируют сдавать около 18,7 тыс. человек. Экзаменационная работа по обществознанию - традиционно самому популярному из предметов по выбору - состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 - с развернутым. На выполнение отводится 4 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в досрочный период подали около 4,5 тыс. человек, экзамен пройдет в 135 пунктах проведения экзаменов. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 17 заданий, 12 из них - с кратким ответом, 5 - с развернутым. На ее выполнение отводится также 4 часа. Установленный минимум - 32 балла.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля. Во всех пунктах проведения экзаменов используется технология печати проверочных материалов и сканирования работ участников, онлайн-видеонаблюдение. Резервный день для сдачи предметов в рамках досрочного этапа - 9 апреля. Основной период пройдет с 28 мая по 2 июля.

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