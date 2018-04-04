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В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона

Общество
4 апреля, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Детские сады продолжат работу в штатном режиме, уточнили в администрации города

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ТАСС, 4 апреля. Сильный снегопад, который принес на Камчатку активный циклон, привел к отмене занятий в средних школах Петропавловска-Камчтаского. Об этом в среду сообщает пресс-служба мэрии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования, детские сады продолжают работать в обычном режиме. Администрация городского округа обращается к владельцам личного автотранспорта с просьбой оставить свои машины на стоянке и воспользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.

По информации краевого гидрометцентра, фронт непогоды окажет влияние на Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский и Карагинский районы.

"В связи с ограниченной видимостью, снежными осадками и ветром закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге местного значения "Совхоз Начикинский - с. Усть-Большерецк - п. Октябрьский" в Усть-Большерецком муниципальном районе. Ограничение действует с 09:30 (00:30 мск) до 14:00 (05:00 мск) 4 апреля 2018 года. Общая протяженность дороги составляет 22 км", - сообщает краевое управление МЧС.

На дорогах прогнозируется формирование снежного наката и гололед. Кроме этого, по прогнозам МЧС, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе объектов жизнеобеспечения, обрывам линий электропередач и связи, нарушениям в работе аэропортов.

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