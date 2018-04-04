СМИ: организаторы Игр Содружества перепутали Англию и Гамбию в официальном буклете

СИДНЕЙ, 4 апреля. /ТАСС/. В официальной программе XXI Игр Содружества, церемония открытия которых пройдет в среду вечером в городе Голд-Косте, указали, что Англия расположена в Африке, в ней живут 2 051 363 человека, а ее столицей является город Банжул. Об этом сообщила газета The Courier Mail.

Организаторы Игр подготовили к торжественному мероприятию 130-страничный буклет, в котором содержится страноведческая информация о 71 команде-участнице. Великобритания по традиции будет представлена на Играх четырьмя командами (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия), при этом Англия прислала на Зеленый континент 396 спортсменов (более многочисленной будет только команда хозяев). В Играх будут также участвовать шесть спортсменов из расположенной на западе Африки Гамбии, столицей которой действительно является Банжул.

Помимо страноведческой информации, в буклете также напечатаны приветствия участникам Игр и зрителям королевы Великобритании, премьер-министра Австралии, премьера австралийского штата Квинсленд, мэра Голд-Коста, президента Федерации Игр Содружества.