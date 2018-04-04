ДВФУ составит "портреты" гостей города из стран АТР для развития туризма во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /ТАСС/. Студенты и специалисты Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создадут портреты туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках работы над стратегией развития туризма во Владивостоке до 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в среду представители вуза.

Рабочая группа, которая создает стратегию, образована в начале года по инициативе главы Владивостока Виталия Веркеенко. Участникам предстоит разработать долгосрочную маркетинговую программу по продвижению столицы Приморья, а также рекомендации по выстраиванию в городе современной качественной среды в сфере гостеприимства и туризма.

"В рамках проектной деятельности магистерских программ студенты разрабатывают портреты туристов из стран Азиатско- Тихоокеанского региона, определяя приоритеты и потребности гостей из Китая, Японии и Республики Корея. <...> Особое место в работе группы занимает ассоциативно-образный ряд будущего облика города. Эксперты Школы экономики и менеджмента выделили три ключевые ассоциации: "Владивосток - "морской", "умный" и "мультинациональный", - сообщили ТАСС в Школе экономики и менеджмента.

Эксперты отмечают, что, хотя Владивосток - крупнейший порт региона, здесь недостаточно объектов, связанных с морем. Исследователи считают, что исправить ситуацию могут инициативы по созданию морского рынка и морского музея, которые могут стать весьма полезными для привлечения путешественников.

Еще одной особенностью Владивостока является близкое соседство со странами Азии, поэтому представителей стран АТР среди иностранных туристов в городе большинство. Чтобы они чувствовали себя комфортно и хотели вернуться, нужно учитывать их традиции и привычки: городу нужна качественная коммуникационная система, навигация, пункты сервиса, транспорт должен стать современным и технологичным. Большую роль здесь может сыграть подготовленный японским архитектурным бюро Nikken Sekkei ("Никкэн сэккэй") мастер-план, который способен помочь Владивостоку стать "умным" городом. Особое место в стратегии может занять блок, посвященный истории азиатских диаспор в Приморье и Владивостоке.

Ранее сообщалось, что специалисты ведущей японской инжиниринговой компании Nikken Sekkei ("Никкэн сэккэй") презентовали итоговый вариант мастер-плана Владивостока, разработанного в рамках межправительственного соглашения между Россией и Японией. Проектировщики предложили свое решение самых сложных инфраструктурных проблем. В частности, они рекомендовали вынести за пределы города нефтебазу, а на ее месте построить бизнес-центр, разработать новые автобусные маршруты, чтобы разгрузить центр города, построить многоярусные парковки, внедрить "умные" светофоры.