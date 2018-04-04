Больше 20 заболевших подопечных психоневрологического интерната выписаны из больниц в ЕАО

ТАСС, 4 апреля. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната стабилизируется, из больниц выписали больше 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской АО.

Восемь подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната умерли в марте - апреле, причина смерти семерых из них - пневмония. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В больницы с симптомами ОРВИ и гриппа были доставлены свыше 70 человек.

"23 подопечных психоневрологического интерната выписали из больниц ЕАО. Ситуация с заболеваемостью в Биробиджанском психоневрологическом интернате стабилизируется", - сказал представитель управления. Состояние оставшихся в больницах подопечных интерната оценивается как удовлетворительное, уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в психоневрологическом интернате подготовлены все условия для встречи выздоровевших - их разместят на отдельном этаже. Проведена полная дезинфекция учреждения, персонал получает противовирусные препараты и проходит необходимые обследования.