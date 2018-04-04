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Трамп призвал американцев следовать примеру Мартина Лютера Кинга

Общество
4 апреля, 7:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, апреля. /ТАСС

Президент США считает, что именно народ должен притворить в жизнь идеи правозащитника

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ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обратился во вторник с призывом к согражданам следовать примеру Мартина Лютера Кинга, который посвятил свою жизнь борьбе за социальную справедливость.

"Я призываю всех американцев внести свой вклад в то, чтобы мечты Кинга о мире, единстве и справедливости стали реальностью", - отметил он в распространенной Белым домом декларации, в которой 4 апреля объявляется Днем памяти этого борца за гражданские права темнокожих жителей США, лауреата Нобелевской премии мира.

"Пятьдесят лет назад, 4 апреля 1968 года, Мартин Лютер Кинг погиб от пули убийцы в Мемфисе, штат Теннесси, - напомнил Трамп. - Он посвятил свою жизнь борьбе за справедливость и мир. Мы должны научиться жить вместе как братья и сестры <...> Не правительство должно стремиться к претворению в жизнь идей Кинга, а народ".

Еще при жизни Кинга называли "черным мессией", а его речь в поддержку расового равенства, ставшая прощальной, по аналогии со Священным Писанием получила название "нагорной проповеди".

Пятьдесят лет назад Кинг, несмотря на угрозы, приехал в Мемфис, чтобы поддержать участников забастовки местных мусорщиков. Трудовой конфликт грозил перерасти в бунт, и темнокожий священник, стремясь предотвратить кровопролитие, хотел повести людей путем ненасильственных действий. 3 апреля, выступая перед последователями, он говорил, что уже видит "землю обетованную", хотя сам, возможно, и не придет туда. На следующий день Кинг, вышедший на балкон мотеля, был сражен пулей убийцы.

Стрелял бежавший из заключения преступник-рецидивист Джеймс Эрл Рэй. После ареста он признал свою вину и был приговорен к 99 годам тюрьмы. Скончался в заключении в 1998 году. Многие эксперты пытались доказать, что Кинг стал жертвой убийства в результате сговора с полицией и федеральными властями, однако документальных подтверждений эти теории так и не получили.

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