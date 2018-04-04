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Программы демографического развития регионов ДФО подготовят к концу апреля

Общество
4 апреля, 7:11 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 4, апреля. /ТАСС

Согласно программе, население региона к 2025 году достигнет отметки в 5,5 млн человек

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Программы демографического развития регионов Дальнего Востока подготовят к концу апреля текущего года. Об этом в среду сообщил журналистам в Южно-Сахалинске директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк.

"Региональные программы демографического развития регионов ДФО пока не утверждены, они пока в рамках проектов. Смысл нашей конференции - откорректировать и моделировать программы с помощью экспертов, чтобы они соответствовали текущей ситуации в каждом из регионов и использовали лучшие практики, которые есть у других. Перекрестные смотр, опрос и оценка этих программ как раз и лягут в основу планов, которые должны отражать реальность, они должны быть практичными", - сказал Смоляк.

Он уточнил, что программы должны носить конкретный целевой характер, который поставлен концепцией развития Дальнего Востока. "В концепции две целевые задачи: к 2020 году стабилизировать численность населения на Дальнем Востоке, а к 2025 - достичь численности в 6,5 млн человек. Это абсолютно реальные задачи, мы знаем, как они могут быть решены, и мы их решим", - заявил чиновник.

IV Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" открылась во вторник в Южно-Сахалинске. Организаторами мероприятия выступят Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Правительство Сахалинской области.

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