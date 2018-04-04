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Роспотребнадзор зафиксировал вспышки заболеваемости гриппом в 29 регионах РФ

Общество
4 апреля, 7:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

За отчетную неделю обследование прошли более 11 тыс. человек

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ТАСС, 4 апреля. Роспотребнадзор с 26 марта по 1 апреля зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в 29 регионах РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

"Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению, как и на прошлой неделе, зарегистрировано в 29 субъектах Российской Федерации. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации - в 6 городах", - говорится в сообщении.

Отдельно ведомство приводит статистику детской заболеваемости. "Среди детей возрастной группы 0 - 2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 13 регионах, среди детей возрастной группы 3 - 6 лет - в 21, среди детей 7 - 14 лет - в восьми, среди лиц старше 15 лет - в 33 регионах", - сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что за отчетную неделю обследование прошли более 11 тыс. человек. "В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалируют вирусы гриппа А(H1N1) pdm09 (29,08%) и В (21,46%)", - уточнили в ведомстве.

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