Определились чтецы "Тотального диктанта" в городах-лидерах голосования за столицу акции

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Организаторы всероссийской акции "Тотальный диктант" назвали имена чтецов диктанта в городах-лидерах голосования за столицу акции. Ими стали Михаил Шац, Виктор Сухоруков, Ирина Астахова и Виктор Щитков, сообщила журналистам во Владивостоке руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Владивосток победил в конкурсе на звание столицы "Тотального диктанта", читать диктант в город приедет его автор Гузель Яхина. Также в пятерку лидеров вошли Красноярск, Иркутск, Тюмень и Таллин.

"Читать текст в пятерке городов-победителей будут также медийные персоны. В Красноярск приедет актер Михаил Шац, в Иркутске будет читать поэтесса Ирина Астахова, известный КВНщик Виктор Щетков приедет в Тюмень, в Таллине читать текст будет актер Виктор Сухоруков", - рассказала Ребковец.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в нем приняли более 200 тыс. человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру.