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Определились чтецы "Тотального диктанта" в городах-лидерах голосования за столицу акции

Общество
4 апреля, 8:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

В этом году "Тотальный диктант" пройдет 14 апреля

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Автор текста "Тотального диктанта - 2018" Гузель Яхина

Автор текста "Тотального диктанта - 2018" Гузель Яхина

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Организаторы всероссийской акции "Тотальный диктант" назвали имена чтецов диктанта в городах-лидерах голосования за столицу акции. Ими стали Михаил Шац, Виктор Сухоруков, Ирина Астахова и Виктор Щитков, сообщила журналистам во Владивостоке руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

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Владивосток победил в конкурсе на звание столицы "Тотального диктанта", читать диктант в город приедет его автор Гузель Яхина. Также в пятерку лидеров вошли Красноярск, Иркутск, Тюмень и Таллин.

"Читать текст в пятерке городов-победителей будут также медийные персоны. В Красноярск приедет актер Михаил Шац, в Иркутске будет читать поэтесса Ирина Астахова, известный КВНщик Виктор Щетков приедет в Тюмень, в Таллине читать текст будет актер Виктор Сухоруков", - рассказала Ребковец.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в нем приняли более 200 тыс. человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру.

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Темы
Приморский край Красноярский край Иркутская область Тюменская область Акция "Тотальный диктант"
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