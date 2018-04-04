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Зеленый сигнал светофоров на пешеходных переходах в Москве будет гореть дольше

Общество
4 апреля, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по просьбам жителей Москвы изменил режим работы светофоров на 22 пешеходных переходах города с начала года с учетом дорожной обстановки возле каждого перехода. Об этом говорится  на портале мэрии столицы.

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"На одних светофорах установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет для пешеходов. На других светофорах увеличили длительность сигнала для пешеходов (время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд, в зависимости от времени суток). На этих переходах во время зеленого сигнала сможет пройти больше пешеходов, чем раньше. На остальных светофорах снизили время ожидания зеленого света (время ожидания снизилось на 10-60 секунд) - сигнал горит с той же продолжительностью, но загорается чаще", - говорится в сообщении.

Например, на пересечении Чертановской и Сумской улиц с Сумским проездом увеличили время зеленого сигнала (время увеличения сигнала составило от 17 до 22 секунд). На перекрестке Перовской улицы, улицы Плеханова с Зеленым проспектом снизили время ожидания сигнала для пешеходов на 60 секунд. А на пересечении Центрального проспекта Зеленограда, улицы Юности и улицы Летчика Полагушина установили кнопки вызова зеленого света.

Отмечается, что жители столицы могут оставить обращение об изменении работы светофоров на сайте мэрии Москвы, едином транспортном портале, а также через официальные группы ЦОДД в социальных сетях.

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