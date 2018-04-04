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Губернатор Подмосковья считает, что для решения проблемы с мусором нужно 3-5 лет

Общество
4 апреля, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Андрей Воробьев надеется, что Москва также поддержит программу перехода к раздельному сбору отходов

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московской области понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио "Говорит Москва"

"Три-пять лет нужно, для того чтобы преодолеть проблему (с мусором), но формировать культуру [раздельного сбора отходов] нужно гораздо дольше", - сказал он.

Воробьев выразил надежду, что Москва поддержит программу перехода к раздельному сбору мусора в Подмосковье. "С Москвой мы партнеры, я думаю, что она поддержит наши начинания", - сказал он.

Ранее сообщалось, что для продвижения раздельного сбора мусора в Подмосковье власти планируют включить в программу предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в регионе тематические уроки с 1 сентября 2018 года.

В Московской области система будет основана на разделении на две группы мусора: перерабатываемые (стекло, пластик, алюминий, бумага - условно называются "сухие" или "чистые") и неперерабатываемые (остатки еды, листва с улиц - условно "грязные" или "мокрые"). Первоначальную сортировку на эти две группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий - для перерабатываемых отходов и серый - для неперерабатываемых.

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