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Собственников полигонов ТБО Подмосковья оштрафуют за нарушение экологических норм

Общество
4 апреля, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Речь идет как о технологии дегазации, так и допущении выбросов газа

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Собственники мусорных полигонов впервые понесут ответственность за нарушение технологии дегазации и допущение выбросов газа, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Обязательно [собственники полигонов] будут нести ответственность. Сегодня они впервые вкладывают деньги в дегазацию (тела полигона - прим. ТАСС) и сбор фильтрата, и во все другие мероприятия, которые помогают обеспечивать безопасность этой свалки", - сказал он.

По словам губернатора, собственники также будут в обязательном порядке платить штрафы, "в частности - "Ядрово" (мусорный полигон в Волоколамске - прим. ТАСС), которое допустило выбросы свалочного газа из-за нарушения технологии в том числе".

"Они (собственники - прим. ТАСС) инвестируют сегодня миллионы долларов, для того чтобы привести все в соответствие с самыми требовательными нормами", - заключил глава области.

Проблема "Ядрово"

Ситуация вокруг волоколамского полигона получила широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрово", однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.

"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным "саркофагом" из чистых грунтов и полимерной пленки, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.

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