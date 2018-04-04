Подмосковье намерено привлечь более 20 млрд рублей на рекультивацию свалок

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены привлечь более 20 млрд рублей для рекультивации мусорных полигонов в регионе. Об этом в среду сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио "Говорит Москва".

"Сейчас ведется проектирование более 10 полигонов под рекультивацию. Существует федеральная программа, которая позволит нам привлечь более 20 млрд рублей, чтобы навести порядок на этих старых полигонах, которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья", - сказал он.

Воробьев напомнил, что в настоящий момент в Подмосковье действует 15 полигонов бытовых отходов.