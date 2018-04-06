Уйти от инфаркта: как скандинавская ходьба помогает сохранить здоровье

Надежде Феопеновне 92 года. Ее дочке Татьяне — 60. Выглядят они так, что хочется заподозрить их то ли в подделке паспортов, то ли в колдовстве. На самом деле — ни магии, ни мошенничества. Только много спорта. Всю жизнь.

"Я боялась, что она не восстановится"

"У меня строгий тренер-то! — рассказывает Надежда Феопеновна. — Все время проверяет: "Мама, ты ходила? Мама, ты гуляла?" "Она иногда говорит: "Может, я сегодня не пойду?" — улыбается Татьяна. — Я ей: "Мама! Вперед!" Но она редко пытается отлынивать".

Отлынивать — не в характере Надежды Феопеновны. Ей было 16, когда началась война, и тогда ее как комсомолку на несколько месяцев отправили заготавливать дрова для Москвы. "Мороз был 43 градуса, голод, вши, все лицо в язвах, — вспоминает она. — Когда я вернулась домой, мама все переживала: "Надя, тебя никто замуж не возьмет!" Ну ничего, язвы зажили".

Развернуть Когда-то Надежда Феопеновна играла в хоккей © Сергей Бобылев/ТАСС Когда-то Надежда Феопеновна играла в хоккей © Сергей Бобылев/ТАСС

Несколько лет спустя на вступительном экзамене в Ленинградский институт физической культуры ей пришлось прыгать в воду с восьмиметровой вышки. Еще она играла в хоккей, каталась на лыжах и, даже будучи беременной, не бросала волейбол: "Один раз, когда ждала Танюшку, упала во время матча. Муж говорит: "Все, больше не будешь играть, а то родишь тут у меня на площадке". Сегодня Надежда Феопеновна занимается скандинавской ходьбой — еще ее называют ходьбой с палками. А тренирует ее дочь Татьяна, которую в Финляндии обучал основатель этой техники Марко Кантанева.

Татьяна работает не только с мамой, но и в клубе "Пойдем ходить!", где занимаются те, кому хочется совмещать движение и общение. "Такая ходьба позволяет разговаривать, смотреть вокруг, пока тело тренируется, — рассказывает она. — В ней чередуется напряжение и расслабление, поэтому ходить можно долго — тренированная группа спокойно проходит 13–15 км в день. И никто не устает". А главное — это безопасно и не требует специальной подготовки. "Прийти" к ходьбе можно в любом состоянии. Надежда Феопеновна пришла в предынфарктном. "Мама и папа жили под Москвой, и когда папа ушел из жизни, она сначала не хотела переезжать к нам, — рассказывает Татьяна. — А потом попала в больницу. Положение было очень серьезным. Мы перевезли маму к себе, но я боялась, что она не восстановится. Она была вялая, не хотела выходить на улицу и даже не хотела что-то менять".

Развернуть Татьяна любит скандинавскую ходьбу сама и тренирует маму © Сергей Бобылев/ТАСС Татьяна любит скандинавскую ходьбу сама и тренирует маму © Сергей Бобылев/ТАСС

На то, чтобы восстановить маму, у Татьяны ушел год. Поначалу Надежда Феопеновна еле передвигала ноги и гуляла только с дочерью. "А потом я смотрю — она сама может идти. Я говорила: "Мам, ты иди, я тебя догоню". Она шла-шла, оглядывалась — иду ли я… как с ребенком", — вспоминает Татьяна. Сегодня за Надеждой Феопеновной "присматривать" уже не нужно: она не только много гуляет по ближайшему парку, но и агитирует местных бабушек тоже браться за палки.

"Мама, улыбайся!"

Сначала — разминка прямо в парке: ноги на ширине плеч, палки в вытянутых руках, наклониться, присесть… А уже потом — прогулка. "Мама очень серьезно относится к процессу, у нее такое лицо сосредоточенное, — говорит Татьяна. — Мама, улыбайся!"

Развернуть Прежде чем начать ходить, надо сделать разминку © Сергей Бобылев/ТАСС Прежде чем начать ходить, надо сделать разминку © Сергей Бобылев/ТАСС

На первый взгляд, в скандинавской ходьбе нет ничего сложного — ведь ходим же мы от работы до метро и обратно каждый день. Но стоит взять в руки палки и задуматься над вполне рутинным действием — как начинаются ошибки. "Мама в этом смысле потрясающий человек — когда она встала на палки, то сразу правильно пошла! — говорит Татьяна. — Это редко бывает".

На самом деле скандинавская ходьба отличается от нашей привычной не только палками. При ней, например, нужно активно размахивать руками (попробуйте походить так в обычной жизни). "Когда я только начала заниматься, у меня так болели плечи! Потому что на них нагрузка идет большая. А сейчас уже ничего не болит, даже не устаю", — рассказывает Надежда Феопеновна. "При использовании палок у нас задействовано 90% мышц, — объясняет Татьяна. — То есть кислород и кровь проходят по всему телу". Еще один плюс — не нужно специальной одежды и обуви, достаточно просто надеть что-то удобное.

Развернуть Со стороны кажется, что скандинавская ходьба отличается от обычной только палками. Но у нее есть своя техника © Сергей Бобылев/ТАСС Со стороны кажется, что скандинавская ходьба отличается от обычной только палками. Но у нее есть своя техника © Сергей Бобылев/ТАСС

После тренировки нужно обязательно выпить воды. Потом — обед. Татьяна накрывает на стол: суп с красной чечевицей, гречка с брокколи, сырой перец, огурцы, морковь и кабачки. Около двадцати лет назад их семья перешла на вегетарианство, и Татьяна говорит, что это помогло ей избавиться от появившихся проблем со здоровьем.

"Я тогда начала заниматься медитацией, — рассказывает она. — И поняла, что больше не могу есть животных. Они жили-жили, а ты их ешь! Мои, конечно, на меня ошеломленно посмотрели, но поддержали. То же самое с алкоголем: у нас дома стоял коньяк — я его просто вылила. Потому что подумала: если я его кому-нибудь подарю, его все равно выпьют — как бы по моей вине". Постепенно семья отказалась практически от всего вредного: стевия вместо сахара, травяные индийские чаи вместо обычных, минимум белой муки. Хотя, как признается Татьяна, если б ее мама сейчас была в состоянии печь пироги, то никакие рекомендации ЗОЖ не заставили бы ее от них отказаться. "Я такие плюшки пекла, и беляши, и пироги с капустой! — вспоминает Надежда Феопеновна. — И детвору во дворе угощала. Они уже выросли давно, а пироги мои до сих пор помнят".

Семейный спорт

Когда-то Надежда Феопеновна учила мужа кататься на лыжах и коньках. Он вырос в Ростове и, как южный человек, с зимними видами спорта не дружил (зато прекрасно плавал). На коньки он решил встать из ревности: за его красивой молодой женой на льду постоянно увязывались поклонники. "Рассекаю на коньках, а потом подымаю взор — муж стоит. "Ну все, мне понятно, почему ты рвалась на каток! Быстро домой!" Вот я его и научила". А Татьяну отдали в фигурное катание.

Развернуть Прелесть ходьбы в том, что во время тренировок можно общаться и смотреть на природу © Сергей Бобылев/ТАСС Прелесть ходьбы в том, что во время тренировок можно общаться и смотреть на природу © Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня у Надежды Феопеновны уже пять правнуков. Все занимаются спортом: от шахмат до волейбола. А еще катаются на лошадях и на горных лыжах. Дочка Татьяны серьезно занималась теннисом, а сейчас бегает марафоны. Так что в этой семье спорт — традиция нескольких поколений. "Скандинавская ходьба хороша еще и тем, что ею можно заниматься всей семьей. Я как-то видела: мама, папа и двое детей с маленькими палочками", — говорит Татьяна. И улыбается. Она вообще сама всегда делает все, чему учит маму.

Бэлла Волкова, Константин Крашенников