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Погода в Москве на Пасху будет теплой, но ветреной

Общество
4 апреля, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Температура в столице будет выше нормы на 3-4 градуса

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Жителей Московского региона в праздник Пасхи ожидает теплая, солнечная и ветреная погода, рассказал ТАСС в среду глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Восьмого апреля ночью температура будет колебаться около нулевого значения, а днем комфортная десятиградусная отметка, примерно от 8 до 13 градусов. Солнечно, без осадков, но ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура на Пасху будет превышать среднегодовые значения на несколько градусов и в начале недели продолжит расти.

"Температура будет выше нормы на 3-4 градуса. С понедельника ожидается дальнейшее повышение температуры", - добавил руководитель Гидрометцентра.

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