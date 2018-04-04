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Запах сероводорода появился в Москве

Общество
4 апреля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

При этом рекомендованный ВОЗ безопасный уровень воздействия не превышен, отметили в "Мосэкомониторинге"

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Автоматические станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали в ночь на 4 апреля и утром в среду присутствие запаха сероводорода в атмосфере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. <…> Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", - говорится в сообщении "Мосэкомониторинга".

Человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3, сообщалось ранее.

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