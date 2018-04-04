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Власти Ростовской области обещают жесткий спрос с нарушителей противопожарной безопасности

Общество
4 апреля, 11:22 UTC+3

Губернатор области Василий Голубев подчеркнул, что контроль за соблюдением норм безопасности граждан в ТРЦ должен начинаться уже при их проектировке и прохождении экспертизы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области обещают жесткий спрос с собственников торгово-развлекательных комплексов (ТРЦ), нарушающих требования противопожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Проверки мест массового пребывания людей в Ростовской области будут продолжены, мониторинг ситуации будет еженедельным, а с не реагирующих за замечания собственников ТРЦ мы будем жестко спрашивать", - заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах должен начинаться уже при их проектировке и прохождении экспертизы, а не когда они уже построены.

По словам Голубева, в области сотрудники прокуратуры и МЧС проверили на соблюдение требований противопожарной безопасности 455 объектов, предполагающих массовое скопление людей. В частности, торговые комплексы, досуговые детские организации, учреждения культуры и спорта.

"Особое внимание уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Проверяется состояние путей эвакуации, осматриваются лестничные клетки, коридоры, эвакуационные выходы, их соответствие предъявляемым требованиям", - отметил он. Также в рамках надзорно-профилактических мероприятий федеральная противопожарная служба области проводит на объектах пожарно-тактические учения и практические тренировки по эвакуации людей из зданий.

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