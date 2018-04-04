В Хабаровском крае к лету откроется речной пункт пропуска через границу с КНР

ХАБАРОВСК, 4 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Дальрео" откроет к началу лета в пригороде Хабаровска речной пассажирский порт с функцией пункта пропуска через российско-китайскую границу. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель совета директоров ОАО "Дальрео" (входит в ГК "Дальрео") Игорь Неклюдов.

"Мы надеемся, что все сложится и мы начнем работать уже в мае, в навигацию этого года", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда речной пункт пропуска может начать работу.

Неклюдов напомнил, что запустить порт с пунктом пропуска планировалось еще в прошлую навигацию, однако это не получилось из-за трудностей в согласовании открытия объекта с некоторыми профильными ведомствами.

Речной пассажирский порт с гаванью и десятью причалами построили на территории туристического комплекса "Заимка" в пригороде Хабаровска. Как отметил Неклюдов, это первое за 40 лет в Хабаровском крае сооружение такого типа. Пункт пропуска в порту рассчитан на 38 тыс. туристов из Китая за сезон с увеличением через три года почти до 100 тыс. Желающих попасть в Хабаровск будут забирать с дебаркадера у площади Солнца на китайской части острова Большой Уссурийский (входит в уезд Фуюань), там также уже строится встречный речной порт.

"В 2017 году на площади Солнца, с которой мы будем собирать туристов, побывали 746 тыс. туристов, по данным мэрии Фуюаня. В этом году планируется до 1 млн туристов, поток будет расти и дальше, а возможности Хабаровска [в приеме китайских туристов] ограничены", - сказал Неклюдов.

Он добавил, что в развитие туркомплекса "Заимка" и строительство порта вложено уже более 4 млрд рублей. В планах на ближайшие четыре года еще значится возведение крытого бассейна и ледового дворца. Помимо этого, в центре Хабаровска также строится отель сети Hilton общей стоимостью около 3 млрд рублей, который планируется сдать в первой половине 2020 года.

Часть программы развития

Проект "Дальрео" по строительству речного порта с пунктом пропуска через границу находится в числе инвестпроектов, которые войдут в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". Как сообщил агентству первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, речь идет об оказании организационной поддержки инвестора в реализации проекта. Он отметил, что "Дальрео" - один из тех инвесторов, которые выполняют задуманное полностью за счет собственных средств. Неклюдов в беседе с ТАСС сообщил, что от вхождения в программу ожидает в первую очередь снятия барьеров "на межведомственном пространстве" в вопросах запуска работы порта.

Хабаровская компании "Дальрео" - крупный владелец недвижимости, оператор туристических и развлекательных комплексов.