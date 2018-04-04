В Госдуме предложили по аналогии с ГТО награждать знаком отличия за знание ОБЖ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает необходимым ввести курсы основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) по аналогии со сдачей норм "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также награждать граждан, успешно их прошедших, знаком отличия "Готов к спасению жизни". Об этом в среду сообщили в пресс-службе единороссов.

Как рассказала парламентарий, идея разработать нормативы по знанию ОБЖ, в частности, по оказанию первой помощи пострадавшим, появилась в связи с ростом количества граждан, которые готовы помогать людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, но не знают, как себя вести в тех или иных случаях, в том числе, как оказывать первую медицинскую помощь. Депутат обращает внимание, что внедрение системы ГТО позволило повысить интерес граждан к физическим занятиям, поэтому создание аналогичной системы в сфере ОБЖ будет способствовать повышению ответственности россиян за свою жизнь и за жизнь окружающих.

"Поэтому нам важно в первую очередь повысить значимость такого предмета в школе, как ОБЖ, актуализировать его, дополнить уроками по оказанию первой помощи", - считает она.

"А за успешные прохождения этого курса давать знак отличия "Готов к спасению жизни", - добавила парламентарий, по словам которой, учитывая, что 2018 год объявлен Годом добровольца, инициатива становится еще более актуальной. "Именно волонтеры могут стать двигателем реализации этой инициативы", - полагает Окунева.

Депутат также сообщила, что партпроект "Крепкая семья" планирует провести встречи в регионах со студентами вузов, со старшеклассниками общеобразовательных школ и "посмотреть аудиторию желающих обучиться и сдать эти нормативы". "По итогам [этих встреч "Единая Россия"] планирует запустить пилотный проект по внедрению знака отличия "Готов к спасению жизни" в отдельных субъектах РФ, опыт которых послужит основой для общефедерального подхода", - заключила она.