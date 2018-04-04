Президентский полк проведет первую в 2018 году церемонию развода караулов 14 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президентский полк 14 апреля начнет 14-й сезон проведения в Кремле торжественных церемоний развода пеших и конных караулов.

"14 апреля 2018 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

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В нынешнем году отмечается вековой юбилей Комендатуры Кремля, поэтому организаторы обещают в честь этой даты добавить новые элементы в церемониал. Неизменной визитной карточкой кремлевцев остается строевой шаг. Пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Роте. В составе пешего караула и знаменной группы принимают участие военнослужащие, призванные из разных регионов страны. Наиболее сложные специальные строевые приемы с оружием выполняют военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

В программу выступления Кавалерийского почетного эскорта включены построения "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча", "цепочка", демонстрация приемов со штатным холодным оружием. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивает Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.

По данным ФСО, во время сезона развода караулов каждую субботу на Соборной площади собираются тысячи зрителей.