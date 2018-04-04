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В Чечне до конца года откроют десять новых школ

Общество
4 апреля, 12:08 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, апреля. /ТАСС

В Чеченской Республике всего 478 школ

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ГРОЗНЫЙ, 4 апреля. /ТАСС/. Десять новых школ откроются в Чечне до конца 2018 года в рамках федеральных целевых программ, сообщил в среду ТАСС помощник министра образования и науки Чеченской Республики Мовлди Усманов.

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"На данный момент у нас ведется строительство 12 образовательных учреждений приоритетно в тех населенных пунктах, где режим работы осуществляется в три смены. Из них 10 школ точно будут открыты до конца года. Это позволит создать около 8 тыс. новых ученических мест", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в республике за три года построили 48 новых общеобразовательных учреждений, в 29 школах и 37 спортивных залах провели капитальный ремонт.

"С начала года мы также уже открыли четыре школы. Темп строительства у нас один из самых высоких по стране, но он не поспевает за демографическим ростом. В Чеченской Республике всего 478 школ, из них 92 проходят обучение в одну смену, 348 - в две смены и 38 - в три смены", - рассказал Усманов.

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