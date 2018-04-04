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Пресс-секретарь патриарха назвал недопустимым поведение священника, спевшего "Мурку"

Общество
4 апреля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам Александра Волкова, эта ситуация может негативно отразиться на восприятии священников РПЦ в обществе

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Поступок священника, который спел песню "Мурка" в трапезной храма, находится за гранью допустимого, написал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее в интернете был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет "Мурку". По информации издания Lenta.Ru, событие произошло в трапезной московского Храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово.

"Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок - за гранью возможного и допустимого. Неважно, чем занимаются наши собратья у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своем ничем предосудительным. Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" - ниже достоинства человека, носящего иерейский сан", - отметил пресс-секретарь патриарха.

По словам Волкова, эта ситуация может негативно отразиться на восприятии священников Русской православной церкви в обществе.

"Надо, конечно, нам что-то делать с порой возникающей проблемой стилистического несовпадения нашей формы и нашего содержания. Печально. Печальнее всего, что по этому ролику многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках. И тут уже ничего не объяснишь", - написал пресс-секретарь патриарха.

Он высказал предположение, что видео является монтажом, однако добавил, что это "маловероятно".

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