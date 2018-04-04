Стали известны все сложные слова "Тотального диктанта-2018"

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Последние два слова из списка сложных слов "Тотального диктанта" 2018 года назвали организаторы акции, прибывшие во Владивосток, сообщает корреспондент ТАСС.

Организаторы всероссийской акции "Тотальный диктант" в среду прибыли во Владивосток на автомобилях в рамках символического автопробега из прошлой столицы акции - Новосибирска в новую - Владивосток. В каждом городе по пути они открывали одно или два сложных слова, которые встретятся в диктанте 14 апреля. Последними двумя словами, которые были названы во Владивостоке, оказались "декламировать" и "наличник".

"Поскольку наша акция познавательная, а не карательная, то мы хотим предупредить некоторые ошибки. Во всех диктантах есть сложные слова, которые надо знать, и чаще всего их нельзя проверить. В нашем диктанте это слова "наличник", "декламировать", "сомнамбула", "циферблат", "палисадник", "зенит", "шалопай", "лоханка" и слова "вперемежку" и "вперемешку", которые пишутся с разными буквами в зависимости от контекста", - рассказала руководитель экспертного совета "Тотального диктанта" Елена Кошкарева.

На всех остановках автопробега его участники предлагали жителям городов написать эти слова, объяснить их значение и подробно объясняли, почему они пишутся так, а не иначе.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция.

В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в нем приняли более 200 тыс. человек.

В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру, столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает писательница Гузель Яхина.