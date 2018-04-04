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Почти 30 бесплатных экскурсий по Москве пройдут в рамках фестиваля "Пасхальный дар"

Общество
4 апреля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве"

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Почти 30 бесплатных экскурсий по Москве пройдут в рамках проведения фестиваля "Пасхальный дар", сообщает в среду оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана. Всего в рамках "Пасхального дара" пройдет 28 экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля - 5 апреля", - говорится в сообщении.

Для участия в бесплатной экскурсии необходимо пройти регистрацию на сайте проекта "Гуляем по Москве". Средняя продолжительность экскурсий 1,5 - 2 часа.

Участникам пеших прогулок расскажут про Спасо- Андроников монастырь, часовню "Проща" у станции метро "Римская", дворец Юсуповых, Новодевичий монастырь и другие достопримечательности столицы. Кроме того, во время фестиваля можно будет отправиться и на литературные, музыкальные и театральные экскурсии.

Ежегодный весенний фестиваль "Пасхальный дар" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году.

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