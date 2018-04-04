Вездеход "Почты России" будет доставлять почту в отдаленные районы ЯНАО

ТАСС, 4 апреля. Вездеход "Почты России" будет доставлять почту в отдаленные районы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Он находится в Тюмени, где проходит техосмотр, сообщила в среду журналистам руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал "Почта России" Анна Первушина.

"Машина весит 2,5 тонны, в высоту 5,6 метров, в ширину 2,5 метра. Такие машины уже с успехом используют на Камчатке и Дальнем Востоке. По окончании техосмотра вездеход отправится на Ямал, где порядка половины всех отделений почтовой связи расположены в труднодоступных территориях. Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей этой местности", - сказала Первушина.

По ее словам, доставка почты по зимникам и ледовым переправам в Уральском федеральном округе осуществляется не только на Ямале, но и в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Свердловской областях. Общая протяженность зимних дорог составляет более 5,5 тыс. км.

"Зимние автодороги будут функционировать в разных регионах Урала до первой декады апреля, после чего почтовый груз будет доставляться на воздушном или речном транспорте", - добавила Первушина.