Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вездеход "Почты России" будет доставлять почту в отдаленные районы ЯНАО

Общество
4 апреля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Отмечается, что на Ямале около половины всех отделений почтовой связи находятся в труднодоступных территориях

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Вездеход "Почты России" будет доставлять почту в отдаленные районы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Он находится в Тюмени, где проходит техосмотр, сообщила в среду журналистам руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал "Почта России" Анна Первушина.

"Машина весит 2,5 тонны, в высоту 5,6 метров, в ширину 2,5 метра. Такие машины уже с успехом используют на Камчатке и Дальнем Востоке. По окончании техосмотра вездеход отправится на Ямал, где порядка половины всех отделений почтовой связи расположены в труднодоступных территориях. Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей этой местности", - сказала Первушина.

По ее словам, доставка почты по зимникам и ледовым переправам в Уральском федеральном округе осуществляется не только на Ямале, но и в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Свердловской областях. Общая протяженность зимних дорог составляет более 5,5 тыс. км.

"Зимние автодороги будут функционировать в разных регионах Урала до первой декады апреля, после чего почтовый груз будет доставляться на воздушном или речном транспорте", - добавила Первушина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Тюменская область Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек
3
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
4
Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
5
Пожар в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы ликвидирован
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости