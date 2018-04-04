В "Одноклассниках" появилось приложение для оплаты мобильного телефона

"Одноклассники" первыми из российских социальных сетей запустили возможность пополнить счет мобильного телефона. Об этом сообщается на сайте соцсети.

Разработчики создали специальное приложение, которое доступно в веб-версии, мобильном браузере, а также в "Одноклассниках" на iOS и Android. Для оплаты связи пользователям понадобится банковская карта, привязанная к профилю в социальной сети.

Данным сервисом могут воспользоваться абоненты любых российских операторов мобильной связи. На момент запуска "Одноклассники" не берут комиссию за зачисление средств.

Приложение для пополнения счета мобильного телефона доступно на витрине сервисов и скидок, которая появилась в соцсети в конце 2017 года.