Три мусороперерабатывающих комплекса с сортировкой построят в Подмосковье

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Три мусороперерабатывающих комплекса с глубокой сортировкой построят в Московской области. Соответствующие контракты уже заключены, сообщил министр экологии региона Александр Коган в ходе пресс- конференции в Москве.

"У нас заключены уже три контракта на строительство заводов по переработке [мусора] без термического обезвреживания. Там мы планируем строительство мусороперерабатывающих комплексов, где будет глубокая сортировка, выделение органики и полная ее переработка, захоронение инертных хвостов на теле полигона, который будет оборудован по всем современным требованиям", - сказал он, отметив, что этот "комплекс не будет нести никакого экологического вреда".

Коган добавил, что максимальные сроки введения в эксплуатацию этих трех предприятий - 1,5 года. В каждый из них планируется вложить порядка 1,5 млрд рублей, в частности в предприятие при действующем полигоне "Алексинский карьер" - 1,3 млрд рублей. Эти комплексы будут расположены в Каширском, Клинском и Сергиево-Посадском городских округах. По словам министра, таких соглашений будет заключено еще семь, таким образом в Подмосковье будет 10 мусороперерабатывающих предприятий и четыре мусоросжигательных завода.

Он отметил, что неприятный запах с полигонов бытовых отходов в первую очередь обусловлен гниением органических отходов, поэтому важно отсортировывать и перерабатывать этот вид мусора. В Московской области уже есть предприятие по переработке органических отходов в плодородный грунт, который "пахнет дождевой водой", добавил он. Власти Московской области готовы в дальнейшем организовывать экскурсии местным жителям на мусороперерабатывающие предприятия.

Ранее сообщалось, что Московская область с 2017 года начала процесс перехода на новую систему обращения с отходами, в которую будут включены четыре завода термического обезвреживания отходов, мусоросортировочные станции, мусороперерабатывающие предприятия и система раздельного сбора органических отходов и вторсырья от населения. Все вместе это позволит снизить объем захораниваемого на полигонах мусора с 95% до 50% к 2024 году. Сейчас в Подмосковье ежегодно утилизируется около 11,7 млн тонн отходов (7,8 млн тонн ввозится из Москвы).