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Папа Римский прокатил детей на своем папамобиле

Общество
4 апреля, 14:12 UTC+3

Они проехали вместе с главой Римско-католической церковью по площади

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Папа Римский Франциск c детьми в папамобиле

Папа Римский Франциск c детьми в папамобиле

© REUTERS/Remo Casilli

ВАТИКАН, 4 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск с шестью детьми в среду проехал на папамобиле по площади Святого Петра в ходе традиционной коллективной аудиенции. Об этом сообщает агентство ANSA.

По традиции понтифик приветствует верующих, собирающихся на площади. Нередко Франциск останавливается, целует и благословляет детей. На этот раз он дал забраться в свой открытый автомобиль белого цвета шестерым ребятам, одетым в форменные туники своих приходов. Они проехали вместе с главой Римско-католической церкви по площади.

По данным ватиканской жандармерии, на коллективной аудиенции, в ходе которой Франциск отдельно обратился с поздравлениями с Пасхой к своему предшественнику почетному папе Бенедикту XVI, присутствовали 20 тыс. человек. 

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