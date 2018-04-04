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Победителей конкурса "Норникеля" для школьников-изобретателей отправят на выставку в Индию

Общество
4 апреля, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В соревновании определят шестерых победителей

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Шестеро победителей конкурса I Make, который проводит компания "Норникель" среди школьников-изобретателей, отправятся на международную выставку в Индию. Об этом в среду рассказала ТАСС представитель управления благотворительных программ Заполярного филиала компании Галина Ершова.

Участники конкурса должны придумать идею полезного изобретения, проиллюстрировать ее (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и другое), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make.

"Шесть победителей получат уникальный бонус - в составе сборной России поедут осенью на международную выставку в Индию, в Дели. Там будет организована защита их идей. Для этого летом под руководством менторов будут доработаны изобретения победителей, также ребят подтянут в знании английского языка, ведь на нем они будут защищать свои проекты", - сказала Ершова. На конкурс принимают идеи изобретений для ликвидации стихийных бедствий, в сфере образования, сельского хозяйства, зеленых технологий, безопасности и здравоохранения.

Конкурс изобретателей I Make - проект направления "Инновации" благотворительной программы "Мир новых возможностей" компании "Норникель" наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим марафоном "AрктикPRO", Школой городских компетенций.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших - платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

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