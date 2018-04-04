Ростех построит два мусороперерабатывающих предприятия в Подмосковье

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Дочерняя компания Ростеха "РТ- Инвест" построит еще два мусороперерабатывающих предприятия в Московской области, помимо запланированных ранее четырех заводов по термическому обезвреживанию отходов. Об этом сообщил министр экологии региона Александр Коган в ходе пресс-конференции в Москве.

Ранее он рассказал, что власти Подмосковья заключили первые три из 10 запланированных контрактов на создание мусороперерабатывающих предприятий на территории области, которые в перспективе станут комплексами с глубокой сортировкой отходов. Они разместятся в Каширском, Клинском и Сергиево-Посадском округах. Стоимость каждого из контрактов составит примерно 1,5 млрд рублей, срок реализации проектов от момента подписания - 1,5 года.

"Кашира и Сергиев Посад по тому земельному участку, который там создан, подготовлены. К нему будет заводиться инфраструктура, которую будет строить Московская область. Инвестор должен будет построить завод. Эти два объекта - это "РТ" ("РТ-Инвест" - прим. ТАСС), дочка Ростеха", - сказал он.

Коган добавил, что третий контракт заключен с оператором полигона "Алексинский карьер" в Клинском городском округе, на базе которого предполагается создать предприятие.

Ранее сообщалось, что новая отрасль обращения с мусором в Подмосковье будет включать в себя 14 предприятий переработки отходов: 10 мусороперерабатывающих комплексов с глубокой сортировкой полезных фракций и четыре завода по переработке мусора в электричество (МСЗ). Этих мощностей, по словам Когана, хватит, чтобы справиться с объемом отходов, образующихся в столичной агломерации.

Так, по словам заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова, всего в Подмосковье сейчас захораниваются на полигонах по устаревшей технологии 9,6 млн тонн отходов, из них 6,1 млн тонн вывозится в область из Москвы, 3,5 млн тонн генерирует сам регион. После того, как новая отрасль будет выстроена, объем складируемого на свалках области мусора снизится с 95% до 50% к 2024 году.