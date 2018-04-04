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В Литве предлагают называть Грузию Сакартвелией

Общество
4 апреля, 15:09 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 4, апреля. /ТАСС

МИД Литвы предложило Комиссии по государственному литовскому языку узаконить традиционное оригинальное название закавказской страны

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ВИЛЬНЮС, 4 апреля. /ТАСС/. Вопрос о переименовании Грузии включен в повестку дня заседания Комиссии по государственному литовскому языку. Об этом в среду в эфире национального радио сообщил ее председатель Аудрис Антанайтис.

"Комиссия получила предложение МИД Литвы узаконить традиционное оригинальное название закавказской страны, которое используют ее жители и которое звучит как Сакартвело", - сказал он. Аналогичное обращение поступило от посольства Грузии в Литве. "Вопрос будет обсуждаться в четверг", - сказал Антанайтис.

Он подчеркнул однако, что оригинальная форма не соответствует нормам литовского языка, поэтому ее придется изменить. "Возможны разные варианты, их четыре. Один из наиболее подходящих - Сакартвелия", - изложил Антанайтис выкладки литовских языковедов.

Впрочем, по его словам, в принципе вопрос остается открытым. "В комиссии есть разные мнения на этот счет. Не исключено, что ее члены выскажутся против изменения исторически утвердившегося в литовском языке названия Грузии", - предположил Антанайтис.

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