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Трубников: проведение финалов олимпиад в регионах помогает школьникам узнать Россию

Общество
4 апреля, 14:59 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 4, апреля. /ТАСС

Замминистра образования и науки РФ отметил, что на закрытии Всероссийской олимпиады по химии в САФУ в Архангельске дети получили возможность ознакомиться с регионом и пообщаться друг с другом

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 апреля. /ТАСС/. Проведение финалов олимпиад по различным предметам в регионах России, а не в Москве или Санкт-Петербурге, помогает школьникам не только проверить знания, но и лучше узнать родную страну, заявил журналистам в среду замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников.

"Я считаю, что очень правильно проводить финалы олимпиад не в Москве или Санкт-Петербурге, а в крупных региональных центрах, таких как Архангельск, чтобы школьники узнавали свою страну. Здесь ребята занимались не только решением задач - они общались друг с другом, знакомились с этим регионом", - сказал Трубников на закрытии Всероссийской олимпиады по химии в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске.

В финале данной олимпиады участвовали около 250 школьников из 60 регионов РФ. "Традиционно сильны Москва, Санкт-Петербург, Казань. <..>. В призеры и победители попали, например, ребята, которые приехали из Республики Коми - всего три человека, но двое стали призерами и победителями. Так что необязательно приехать огромной командой", - сказала ТАСС директор Высшей школы естественных наук и технологий САФУ, член оргкомитета олимпиады Светлана Лукина.

Ректор САФУ Елена Кудряшова подчеркнула, что при составлении заданий был так называемый региональный компонент. "В экспериментальном туре были сформулированы задачи, связанные с лесопромышленным комплексом, в частности с целлюлозно-бумажным производством", - сказала она в беседе с ТАСС.

Трубников уточнил, что финалисты олимпиад получат 100 баллов по профильному ЕГЭ, а победители имеют право выбрать вуз и кафедру по профильной специальности и поступить без экзамена.

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