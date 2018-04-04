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Пожарная сигнализация в ТЦ "Персей для детей" сработала штатно

Общество
4 апреля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

После включения сирены всех людей вывели из здания, сообщили в администрации торгового центра

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Звуковая система оповещения при пожаре в московском торговом центре "Персей для детей" на улице Малая Семеновская сработала штатно и своевременно. Об этом ТАСС сообщили в администрации торгового центра.

"Система сработала, оповещение включилось, людей всех вывели", - сказал представитель администрации магазина, опровергнув распространяемую рядом СМИ информацию, что сирена не сработала.

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При пожаре в детском торговом центре погиб один человек, около 600 человек эвакуированы, еще 20 спасены пожарными, сообщили ТАСС в среду в штабе пожаротушения.

По словам начальника главного управления МЧС по Москве Ильи Денисова, в марте объект проверял государственный пожарный надзор. В момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на ход тушения и возникновение пожара это не повлияло, уточнил он.

Торговый центр "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина".

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