Минприроды и РГО разработают план поддержки пещерного туризма

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава Минприроды Сергей Донской дал поручение профильным департаментам Минприроды России и Роснедрам разработать совместно с Русским географическим обществом (РГО) концепцию поддержки гео- и спелеотуризма в рамках приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"Результатом проекта станет создание сертифицированного перечня туристских маршрутов, а также порядок использования пещер и других подземных полостей, расположенных на территории России, в целях организации маршрутов для проведения спелеотуризма. Организация познавательного спелеотуризма будет осуществляться с учетом статуса объектов экскурсий и содержания туристских маршрутов при обязательном обеспечении их безопасности", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что познавательный геотуризм развивается в России невысокими темпами, в Минприроды считают необходимым начать регулировать эту сферу, так как он создает дополнительную нагрузку на природные объекты. К тому же многие объекты находятся на особо охраняемых природных территориях.