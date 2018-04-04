Горевший в Москве ТЦ "Персей для детей" находится в здании шерстопрядильной фабрики

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Здание на Малой Семеновской улице в Москве, в котором располагается ТЦ "Персей для детей", где в среду произошел пожар, принадлежит Московской шерстопрядильной фабрике, сообщил начальник охраны торгового центра Андрей Кононец.

"Торговый центр находится в здании фабрики", - сказал он журналистам. По его словам, погибший при пожаре мужчина являлся сотрудником фабрики.

В настоящее время пожар в ТЦ ликвидирован. Пожару был присвоен второй из пяти рангов сложности. Погиб один человек, при тушении пострадали шесть пожарных.