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Горевший в Москве ТЦ "Персей для детей" находится в здании шерстопрядильной фабрики

Общество
4 апреля, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам начальника охраны торгового центра, погибший при пожаре мужчина являлся работником фабрики

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Здание на Малой Семеновской улице в Москве, в котором располагается ТЦ "Персей для детей", где в среду произошел пожар, принадлежит Московской шерстопрядильной фабрике, сообщил начальник охраны торгового центра Андрей Кононец.

"Торговый центр находится в здании фабрики", - сказал он журналистам. По его словам, погибший при пожаре мужчина являлся сотрудником фабрики.

В настоящее время пожар в ТЦ ликвидирован. Пожару был присвоен второй из пяти рангов сложности. Погиб один человек, при тушении пострадали шесть пожарных.

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