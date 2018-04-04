Пожарные провели учения в аэропорту Саранска, который примет болельщиков на ЧМ-2018

САРАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России провели масштабные пожарные учения в аэропорту Саранска. Он входит в число 11 городов России, которые летом примут первый в истории страны домашний чемпионат мира по футболу, сообщил в среду ТАСС начальник ГУ МЧС по Мордовии Николай Кучканов.

"Масштабные пожарные учения впервые прошли в новом терминале [аэропорта] Саранска, который был построен к проведению ЧМ и введен в эксплуатацию в феврале. По замыслу учений, произошло возгорание в багажном отделении здания, которое обнаружил персонал аэропорта. Главные цели учений - ознакомление наших сотрудников с новым объектом, а также проверка действий персонала аэропорта при условном пожаре ", - рассказал Кучканов.

Он уточнил, что в действие привели пожарную сигнализацию, благодаря чему большая часть людей покинула здание самостоятельно. Остававшихся внутри пожарные должны были найти и вывести наружу.

"Трое условных пострадавших были обнаружены непосредственно в загоревшемся помещении. Благодаря специальному генератору дыма видимость там была практически нулевой, и условных пострадавших и очаг возгорания пришлось искать в условиях, максимально приближенных к реальным", - добавил Кучканов.

Собеседник агентства подчеркнул, что учения прошли в целом хорошо, в них участвовали несколько десятков сотрудников, а также специальная техника, в том числе передвижная база газодымозащиты.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.