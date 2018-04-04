Мэр Москвы выразил соболезнования родным сотрудника ТЦ "Персей", погибшего при пожаре

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким сотрудника торгового центра "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, который погиб при пожаре 4 апреля.

"В ТЦ "Персей" в районе Соколиной горы произошел пожар. <...> Всех посетителей вывели из здания. Пожарные вели себя героически, несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб, соболезную его родным и близким", - написал мэр в среду на своей странице "ВКонтакте".

Пожар в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице ликвидирован. Погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по двум статьям УК РФ - о халатности и о причинении смерти по неосторожности.