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Росприроднадзор установил причину появления нефтяных пятен на Волге под Нижним Новгородом

Общество
4 апреля, 15:41 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 4, апреля. /ТАСС

Источником загрязнения стала бывшая нефтебаза в Сормовском районе города

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Нефтяные пятна, которые накануне обнаружили на реке Волге в районе Нижнего Новгорода, попали в воду с территории бывшей нефтебазы в Сормовском районе города. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции глава департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Олег Кручинин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 15:00 мск ввели режим повышенной готовности в связи с появлением нефтяных разливов на Волге. Из резервного фонда главы города начнут выделять деньги на ликвидацию разливов нефтепродуктов. Планируется, что этой работой займется компания "Экоспас". Примерная стоимость оценивается в 4,5 млн рублей.

"С 1882 года на территории, сопряженной с рекой Волгой, осуществлялась деятельность по эксплуатации нефтебазы Сормовской, уже в 1975-1989 годах гидрогеологическими исследованиями было установлено локальное загрязнение грунтовых вод и грунтов на территории, которая эксплуатировалась как Сормовская нефтебаза <…> С 2013 года локальность загрязнений была подтверждена, и… тогда началось активное "высачивание" нефтепродуктов из грунтов, и они попадали в реку Волгу", - сказал Кручинин.

Он добавил, что появление нефтяных пятен на реке было ожидаемым. При наступлении паводкового периода, то есть когда повышается уровень воды в реке, проникновение нефтепродуктов через грунт усиливается.

Кручинин уточнил, что специалисты Росприроднадзора ранее неоднократно брали пробы воды и не фиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Могу констатировать, что это наследие, которое носит техногенный характер и связано с эксплуатацией объекта (нефтебазы) <…> Ранее нефтепродукты размещались на территории нефтебазы, в том числе и открытым способом", - добавил эксперт.

По словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, на территории города и в микрорайоне, где на реке появились разливы, не обнаружено ни одного открытого источника разлива нефтепродуктов, которые могли бы стать причиной загрязнения.

Локализация нефтяных пятен и устранение причины

Кручинин также пояснил, что оценить размеры пятен практически невозможно, так как они двигаются по течению воды. Сейчас главная задача - локализовать нефтяные разливы.

"Сегодня для локализации будут использоваться боновые (плавучие) заграждения, которые предотвратят движение нефтепродуктов вниз по ходу течения реки Волги, предотвратят их движение по поверхности воды. Мы в ходе исследовательского блока доказали причинно-следственную связь загрязнения грунтов, то есть то, что движение нефтепродуктов идет с берега в реку. Чтобы определить масштабность загрязнения, и будет проводиться тот комплекс работ исследовательский", - сказал представитель Росприроднадзора.

Он отметил, что ведомство направило в правительство Нижегородской области материалы для получения федерального финансирования на ликвидацию последствий. Также ведомство планирует привлечь нижегородских экологов и химиков для поиска технологий по устранению причин появления нефтяных пятен.

Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин ранее поручил министерству экологии и природных ресурсов региона взять на особый контроль ситуацию с загрязнением Волги нефтепродуктами.

Во вторник министр экологии и природных ресурсов региона Арсений Дряхлов провел совещание с представителями администрации Нижнего Новгорода, управления МЧС по Нижегородской области, а также регионального управления Росприроднадзора. Для определения источника загрязнения, а также для оценки ущерба создали межведомственная рабочая группа.

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