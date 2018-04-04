Росприроднадзор установил причину появления нефтяных пятен на Волге под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Нефтяные пятна, которые накануне обнаружили на реке Волге в районе Нижнего Новгорода, попали в воду с территории бывшей нефтебазы в Сормовском районе города. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции глава департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Олег Кручинин.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 15:00 мск ввели режим повышенной готовности в связи с появлением нефтяных разливов на Волге. Из резервного фонда главы города начнут выделять деньги на ликвидацию разливов нефтепродуктов. Планируется, что этой работой займется компания "Экоспас". Примерная стоимость оценивается в 4,5 млн рублей.
"С 1882 года на территории, сопряженной с рекой Волгой, осуществлялась деятельность по эксплуатации нефтебазы Сормовской, уже в 1975-1989 годах гидрогеологическими исследованиями было установлено локальное загрязнение грунтовых вод и грунтов на территории, которая эксплуатировалась как Сормовская нефтебаза <…> С 2013 года локальность загрязнений была подтверждена, и… тогда началось активное "высачивание" нефтепродуктов из грунтов, и они попадали в реку Волгу", - сказал Кручинин.
Он добавил, что появление нефтяных пятен на реке было ожидаемым. При наступлении паводкового периода, то есть когда повышается уровень воды в реке, проникновение нефтепродуктов через грунт усиливается.
Кручинин уточнил, что специалисты Росприроднадзора ранее неоднократно брали пробы воды и не фиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.
"Могу констатировать, что это наследие, которое носит техногенный характер и связано с эксплуатацией объекта (нефтебазы) <…> Ранее нефтепродукты размещались на территории нефтебазы, в том числе и открытым способом", - добавил эксперт.
По словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, на территории города и в микрорайоне, где на реке появились разливы, не обнаружено ни одного открытого источника разлива нефтепродуктов, которые могли бы стать причиной загрязнения.
Кручинин также пояснил, что оценить размеры пятен практически невозможно, так как они двигаются по течению воды. Сейчас главная задача - локализовать нефтяные разливы.
"Сегодня для локализации будут использоваться боновые (плавучие) заграждения, которые предотвратят движение нефтепродуктов вниз по ходу течения реки Волги, предотвратят их движение по поверхности воды. Мы в ходе исследовательского блока доказали причинно-следственную связь загрязнения грунтов, то есть то, что движение нефтепродуктов идет с берега в реку. Чтобы определить масштабность загрязнения, и будет проводиться тот комплекс работ исследовательский", - сказал представитель Росприроднадзора.
Он отметил, что ведомство направило в правительство Нижегородской области материалы для получения федерального финансирования на ликвидацию последствий. Также ведомство планирует привлечь нижегородских экологов и химиков для поиска технологий по устранению причин появления нефтяных пятен.
Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин ранее поручил министерству экологии и природных ресурсов региона взять на особый контроль ситуацию с загрязнением Волги нефтепродуктами.
Во вторник министр экологии и природных ресурсов региона Арсений Дряхлов провел совещание с представителями администрации Нижнего Новгорода, управления МЧС по Нижегородской области, а также регионального управления Росприроднадзора. Для определения источника загрязнения, а также для оценки ущерба создали межведомственная рабочая группа.