Евкуров: Ингушетия может претендовать на членство в клубе "80 плюс"

МАГАС, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии подадут заявку на членство в клубе "80 плюс". В республике средняя продолжительность жизни уже составляет 81,6 года, рассказал ТАСС руководитель региона Юнус-Бек Евкуров.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна к концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет.

"Ингушетия является одним из лидеров среди субъектов по долголетию, средняя продолжительность жизни в регионе уже составляет 81,6 лет. Я дал поручение, чтобы мы подали заявку на членство в клубе "80 плюс", - отметил руководитель региона.

По словам Евкурова, секрета в высокой продолжительности жизни в регионе нет, соблюдение простых правил и ведение здорового образа жизни и есть залог долголетия.

"Дело не только в хороших медицинских услугах и хорошем лечении, а дело в здоровом образе жизни. Люди в своем большинстве не употребляют спиртных напитков, у нас хорошая экология, чистый воздух, натуральные продукты и крепкие семейные узы, а, значит, люди меньше нервничают. Это все факторы, которые позволяют экономически незатратно продлевать жизнь населению", - добавил Евкуров.

В России средняя продолжительность жизни - 72,7 года.