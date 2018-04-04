Левин: проект о недостоверной информации в соцсетях требует широкого обсуждения

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин уверен, что законопроект о распространении недостоверной информации в социальных сетях требует широкого обсуждения.

Во вторник депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевский внесли в нижнюю палату законопроект, касающийся распространения в соцсетях недостоверной информации, а также обязанностей иностранных операторов соцсетей создавать на территории РФ свое представительство.

"9 апреля, в понедельник, состоится расширенное заседание нашего комитета на тему урегулирования социальных сетей и обеспечения прав их пользователей", - сказал Левин в среду на заседании комитета.

По словам парламентария, тема, обозначенная в законопроекте, "является крайне актуальной". "Она требует более глубокого обсуждения не только на различных общественных площадках, но и на площадке комитета", - считает Левин.

Говоря о положении законопроекта, согласно которому иностранные соцсети должны регистрировать свои представительства на территории РФ, Левин высказал мнение, что "в России много соцсетей, которые не находятся здесь, но тем не менее сотрудничают с Роскомнадзором по поводу запрещенной информации". "Авторы законопроекта считают, что они [иностранные операторы соцсетей] должны не только сотрудничать, но и создавать свои представительства", - пояснил депутат журналистам, еще раз подчеркнув, что этот вопрос требует обсуждения.

Вместе с тем, как отметил депутат, представители иностранных операторов соцсетей "приезжают и встречаются с Роскомнадзором". "И со мной как с председателем комитета они встречались неоднократно. У нас есть диалог, рабочее взаимодействие", - сказал он, подчеркнув, что к теме регулирования соцсетей необходимо подходить так, чтобы "это повысило эффективность тех законов, которые уже существуют, но при этом, чтобы это не приводило к ограничению свободы слова".