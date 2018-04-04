Движение у ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы восстановлено

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено в районе торгового центра "Персей для детей" на востоке Москвы, где произошел пожар. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Трамваи и автомобили начали движение. Автомобили спецтехники, привлеченные к тушению пожара, разъезжаются с места происшествия.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения сообщал, что движение по Малой Семеновской и Измайловской улицам, Семеновскому переулку перекрыто из-за пожара.

Пожар в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице ликвидирован. Погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении.

Руководитель столичного главка МЧС России Илья Денисов прибыл на место ЧП для личного руководства тушением пожара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по двум статьям УК РФ - о халатности и о причинении смерти по неосторожности.