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Детям из моногородов Мурманской области предложат "предотвратить" природные катастрофы

Общество
4 апреля, 16:43 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 4, апреля. /ТАСС

В конкурсе по примут участие школьники от 6 до 17 лет

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МУРМАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Конкурс юных изобретателей "I Mаkе" стартовал в Мурманской области в моногородах, где расположены предприятия "Норникеля". Организаторы предложат его участникам подумать над способами предотвращения природных катастроф и космическими технологиями и инновациями в сельском хозяйстве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Кольской ГМК.

В регионе начались презентационные и подготовительные мероприятия для конкурсантов - проходят лекции и выступления крупных ученых и популяризаторов науно- технического творчества из разных вузов и научных учреждений страны.

"В конкурсе изобретателей примут участие школьники от 6 до 17 лет из Мончегорска и Печенгского района Мурманской области", - сказали в компании.

Цель конкурса - привлечь внимание детей, молодежи к изобретательской деятельности, научить их разрабатывать, доводить свои идеи до реализации. В среду и четверг подготовительные мероприятия конкурса проходят в Никеле, Мончегорске и Заполярном. Затем участников будут обучать созданию и защите проекта, после чего состоится очный финал конкурса.

Спектр тем исследовательской работы молодежи достаточно широк и включает семь направлений. В частности, участникам предлагается разработать технологии, которые могут быть использованы для выявления и предотвращения природных катастроф, а также при ликвидации их последствий. Второе направление - изобретения, которые могут быть использованы в образовании. Также среди тем -инновации в сельском хозяйстве, "зеленые" технологии, здравоохранение, поддержка людей с ограниченными возможностями, технологии в области изучения космоса и авиастроении.

Как сообщили в компании, победители конкурса войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors), которая пройдет в Индии в сентябре 2018 года.

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