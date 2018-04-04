Более 40 семей из частично обрушившегося дома в Пензе получат новые квартиры

САРАТОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Более 40 семей получат новые квартиры в Пензе взамен тех, которыми они владели в доме, где произошло частичное обрушение. Об этом в среду сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Татьяна Резепова.

Ранее ТАСС сообщал, что часть пятиэтажного аварийного дома обрушилась в Пензе во вторник вечером. Пострадавших в результате ЧП нет, однако принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона. По данным администрации города, дом является аварийным, некоторых жильцов ранее уже переселили из него.

"На данный момент продолжает расселение жильцов, 42 семьи уже согласились переехать в маневренный фонд, они получат новые квартиры", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ранее 13 семей уже воспользовались возможностью переселиться. Право на получение квартир, по словам Резеповой, имеют те жильцы, у которых нет другого жилья, и которые являются собственниками квартир. Пока всем жильцам предложили переехать в пункт временного размещения - санаторий имени Володарского в Ахунах.

"Он способен вместить всех нуждающихся, независимо от того в собственности жилье находится или нет. Главная задача на сегодня - освободить помещения, сохранить жизнь жителям нашего города", - отметила Резепова, добавив, что за счет бюджетных средств для жильцов бесплатно организовали трехразовое горячее питание в санатории, а также предоставили муниципальный транспорт для доставки жителей в заводской район и обратно.